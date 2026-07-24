Перейра не исключает возвращения в полутяжёлый вес

Алекс Перейра заявил, что не исключает возвращения в полутяжёлый вес
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра не исключил своего возвращения в категорию до 93 кг.
«Если я захочу побороться за пояс в полутяжёлом весе, то смогу это сделать! Многие бойцы ждут или работают, чтобы получить такую возможность, и я воспользовался ею. Но теперь я хочу чего-то большего, а именно третьего пояса. Я должен рисковать, поскольку, если бы не шёл на риск во всех своих сражениях, то не добился бы всего, чего имею», — приводит слова Перейры портал AgFight.
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Ранее Алекс Перейра сообщил, когда намерен провести следующий поединок в UFC.
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