Украинский боксер Александр Усик на YouTube-канале футбольного клуба «Полесье» заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины.

«Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины», — сказал Усик.

24 мая 2026 года Усик одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена. По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

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Усик — действующий чемпион мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—2025), IBO (2021—н.в.), IBF (2021—2024, 2025—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018—2019) и дважды в тяжелом весе (2024, 2025).