Дастин Порье раскрыл, как в UFC отреагировали на его арест в нетрезвом виде в аэропорту
37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал о том, как руководство сильнейшей организации в мире отреагировало на его арест в нетрезвом виде в аэропорту Атланты, где при задержании он также чуть не подрался офицером полиции.
«Буквально через день после ареста и всего произошедшего Хантер Кэмпбелл из UFC связался со мной и спросил: «Чем я могу помочь? В UFC мы тебя поддерживаем. Я не могу позволить человеку, который выступал за эту компанию более 15 лет, пытаться справиться со всем этим в одиночку. Мы тебя поддерживаем. Дай нам знать, что тебе от нас нужно». От Даны я ничего не слышал. Это Хантер связался со мной», — приводит слова Порье портал Sherdog.
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