Боец UFC Дулатов госпитализирован в ночь перед боем

Боец UFC Дулатов госпитализирован с инфекцией в ночь перед боем
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Дулатов госпитализирован с инфекцией в ночь перед боем на турнире UFC в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Дулатов, представляющий Турцию, должен был провести бой против бразильца Веллингтона Турмана.
"Ислам был госпитализирован с инфекцией. В течение нескольких часов ему оказывалась помощь, было принято решение отменить бой", - сказал собеседник агентства.
Дулатову 27 лет. Он родился в Урус-Мартане. Впоследствии стал представлять Германию, затем - Турцию. На его счету 12 побед и 1 поражение.
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