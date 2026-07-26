Пауло Коста ответил на вызов Анкалаева: «Убийца русских против скучных боев»
Бразильский боец UFC Пауло Коста ответил на вызов Магомеда Анкалаева.
«Во имя всевышнего, я спасу этот дивизион от однообразия и скуки. Убийца русских против скучных боев», – написал Коста в соцсетях.
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Анкалаев в последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в пятом раунде, а на пресс-конференции заявил, что готов подраться с Костой.
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