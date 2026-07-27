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Дана Уайт: «Макгрегор пропустит год из-за травмы колена»

Sports.ruиещё 2

Президент UFC Дана Уайт назвал сроки восстановления Конора Макгрегора после травмы колена.

Выяснилось, насколько Макгрегор выбыл из-за травмы
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«Конор выбыл на год», – сказал Уайт.

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Макгрегор получил травму колена в бою с Максом Холлоуэем 12 июля на UFC 329. Позже Конор говорил, что у него порвана крестообразная связка, а также поврежден мениск.

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