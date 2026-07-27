Выяснилось, насколько Макгрегор выбыл из-за травмы

Президент UFC Дана Уайт назвал сроки восстановления Конора Макгрегора после травмы колена.
«Конор выбыл на год», – сказал Уайт.
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Макгрегор получил травму колена в бою с Максом Холлоуэем 12 июля на UFC 329. Позже Конор говорил, что у него порвана крестообразная связка, а также поврежден мениск.
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