Кормье оценил дебют Зайнукова в UFC

Даниэль Кормье оценил дебют Магомеда Зайнукова в UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал дебют российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Магомеда Зайнукова в организации.
Напомним, на минувшем турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Зайнуков победил единогласным судейским решением поляка Дамиана Ржепецки.
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«Этот парень умеет драться. Магомед Зайнуков так часто попадал локтями, он показал такой высокий уровень муай-тай… Я убеждён, что он опасен для кого угодно. И респект Дамиану Ржепецки, этот парень жёсткий. Потому что немногие остались бы на ногах после такого урона. Чанко увлекает, но он также очень, очень хорош», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
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