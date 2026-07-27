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Стали известны возможные сроки возвращения Шавката Рахмонова в UFC

Чемпионат.com

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов может провести следующий поединок в начале 2027 года. Об этом сообщил лечащий врач спортсмена Михаил Маркуарт.

Стали известны возможные сроки возвращения Рахмонова в UFC
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«По поводу сроков возвращения, нет больше медицинских оснований для того, чтобы Шавкат не смог дальше профессионально заниматься своей деятельностью. По поводу сроко… Это вопрос к его тренерам по физподготовке, быстро ли он наберёт форму. Также это зависит от календаря UFC. Тут всё индивидуально. Думаю, мы можем рассчитывать на то, что в начале следующего года мы увидим Шавката в октагоне в соревновательном режиме», — сказал Маркуарт в интервью YouTube-каналу Солай де | UFC.
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