Стали известны возможные сроки возвращения Рахмонова в UFC

Стали известны возможные сроки возвращения Шавката Рахмонова в UFC
Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов может провести следующий поединок в начале 2027 года. Об этом сообщил лечащий врач спортсмена Михаил Маркуарт.
«По поводу сроков возвращения, нет больше медицинских оснований для того, чтобы Шавкат не смог дальше профессионально заниматься своей деятельностью. По поводу сроко… Это вопрос к его тренерам по физподготовке, быстро ли он наберёт форму. Также это зависит от календаря UFC. Тут всё индивидуально. Думаю, мы можем рассчитывать на то, что в начале следующего года мы увидим Шавката в октагоне в соревновательном режиме», — сказал Маркуарт в интервью YouTube-каналу Солай де | UFC.
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