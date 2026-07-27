Куниев заявил о готовности к бою с Павловичем

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Ризван Куниев назвал желаемых соперников после победы в бою с американцем Тайреллом Форчуном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я хочу выйти против кого-то из топ-5 или топ-3. Сергея Павловича, Алекса Перейры или Сириля Гана. Моя цель – стать чемпионом в тяжёлом весе», – приводит слова Куниева пресс-служба UFC.

Ризвану Куниеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.