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Куниев заявил о готовности к бою с Павловичем после победы на турнире UFC в Абу-Даби

Чемпионат.com

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Ризван Куниев назвал желаемых соперников после победы в бою с американцем Тайреллом Форчуном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

Куниев заявил о готовности к бою с Павловичем
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«Я хочу выйти против кого-то из топ-5 или топ-3. Сергея Павловича, Алекса Перейры или Сириля Гана. Моя цель – стать чемпионом в тяжёлом весе», – приводит слова Куниева пресс-служба UFC.
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Ризвану Куниеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

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