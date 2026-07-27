«Научит его быстро стучать». Махачев отреагировал на тренировки Гарри и Оливейры
Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев прокомментировал новость о том, что его бывший соперник бразилец Чарльз Оливейра помогает в подготовке ирландцу Иану Гарри перед боем с ним, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).
Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265, Гарри победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона американца Белала Мухаммада.
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