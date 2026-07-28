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Конор Макгрегор анонсировал последний бой в карьере: «2027. Последний танец»

Sports.ru

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор планирует провести последний бой в карьере в 2027 году, когда восстановится после травмы колена.

Макгрегор анонсировал последний бой в карьере
© Global Look Press
«То, что должно было стать избиением века, теперь станет перезагрузкой. Международная неделя боев 2027. Последний танец.
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Бело-оранжево-зеленая машина возвращается в офис. Извините, что опоздал, но сухой лед сделал покрытие октагона скользким. Это ноу контест. Мы 100% увидимся в следующем году», – написал Макгрегор.

Конор порвал крестообразные связки колена и повредил мениск на первых секунда в бою с Максом Холлоуэем после попытки пробить хай-кик.

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