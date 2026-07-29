Джон Джонс выбрал фаворита в бою Топурии с Махачевым

Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»
Джон Джонс дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Топурию, потому что у него сильнее стойка. У Ислама хорошая борьба, но у Топурии больше навыков в партере. А его нокаутирующая мощь делает его чуть сильнее», – сказал Джонс.
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15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. Махачев подерется с Иэном Гэрри на UFC 330.
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