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Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»

Sports.ru

Джон Джонс дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии.

Джон Джонс выбрал фаворита в бою Топурии с Махачевым
© Sports.ru
«Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Топурию, потому что у него сильнее стойка. У Ислама хорошая борьба, но у Топурии больше навыков в партере. А его нокаутирующая мощь делает его чуть сильнее», – сказал Джонс.
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15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. Махачев подерется с Иэном Гэрри на UFC 330.

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