«Это самое важное». Карлос Пратес раскрыл, как победить Ислама Махачева

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес объяснил, как победить 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Чтобы противостоять Исламу, самое важное — это не просто оттачивать защиту от борьбы, но и уметь правильно вставать после перевода. Это необходимо. В этом и заключается ключ [к победе]. Если Ислам будет чувствовать себя комфортно, держать удары и проводить тейкдаун за тейкдауном, он одержит победу. Поэтому, чтобы взять над ним верх, необходимо сорвать его тактику, сильно бить и в конце концов нокаутировать», — приводит слова Пратеса портал ActuMMa.