Объявлено, когда Чимаев и Вудли подерутся в Москве

Бойцы смешанного стиля Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли проведут поединок по вольной борьбе на турнире организации Real American Freestyle (RAF) в Москве. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Встреча пройдет 5 сентября. Турнир RAF впервые пройдет в российской столице.

Чимаеву 32 года, на его счету 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В августе 2025 года он завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе и утратил его в мае текущего года.

Вудли 44 года, он является бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе и владел титулом с 2016 по 2019 год. В смешанных единоборствах у американца 19 побед и 7 поражений.