Менеджер Гончарова: бой с Алмейдой покажет настоящий уровень российских ММА

Бой между Евгением Гончаровым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой продемонстрирует уровень российских ММА, сказал «Матч ТВ» менеджер экс‑чемпиона АСА в тяжелом весе Виталий Тарасов.

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Гончаров 12 сентября на турнире АСА 207 в Краснодаре встретится с Алмейдой. Российскому бойцу 39 лет, за карьеру в MMA он одержал 23 победы и потерпел три поражения. На счету 35‑летнего Алмейды 22 победы и пять поражений, с 2021 по 2026 год бразилец выступал в UFC.

— Я считаю, что бой Гончарова и Алмейды покажет настоящий уровень российских ММА. Вижу, что зрители сейчас постоянно спорят, насколько уровень UFC выше или ниже уровня российских промоушенов. Евгений Гончаров становился чемпионом лиги АСА, не проигрывал пояс в поединке и сейчас даже без титула чемпиона организации, думаю, адекватно показывает ее уровень. В свою очередь Жаилтон Алмейда в конкурентном поединке уступил Ризвану Куниеву, дал тяжелый бой Александру Волкову и по праву может считаться одним из топов UFC. Так что их бой в Краснодаре — это не только поединок двух тяжеловесов, но еще и старт для противостояния АСА и UFC как двух главных мировых лиг. Я не сомневаюсь, что Евгений Гончаров покажет отличный бой и на уровне представит свою организацию. При этом Жаилтон Алмейда — мощное усиление лиги, и как бы ни сложилось его противостояние с Евгением, за ним будет интересно следить на протяжении нескольких поединков, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

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