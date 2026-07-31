Боец ММА Шишкин рассказал о принятии ислама

Российский боец ММА Сергей-Усман Шишкин рассказал о том, что побудило его принять ислам. Его слова приводит Sports.ru.

«Я выбрал религию из личных побуждений. Я же не отказываюсь от имени. Русские пацаны называют меня Серегой. Моя невеста — русская. Я просто нашел Бога, изменил характер и живу с ним. Многие ответы, которые я не мог найти в жизни, сейчас нашел», — сказал Шишкин.

Также боец рассказал о реакции его окружения на принятие ислама.

«Поддержку я вижу, а на хейтеров внимания не обращаю. Не собираюсь читать комментарии или искать тех, кто их написал. Есть поддержка, причем и со стороны русских ребят, христиан. Не понимаю, почему некоторые пишут, что я предатель веры и предков», — заявил Шишкин.

Спортсмену 23 года. К текущему моменту он провел восемь поединков, в которых одержал семь побед, три из них — нокаутом.

Ранее стало известно, что известный в прошлом российский боец ММА Федор Емельяненко Москвы. Спортсмен требует признать часть сведений в издании недостоверными и порочащими честь. Иск не был принят.