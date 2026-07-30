В World Boxing сняли ограничения с российских боксеров

Организация World Boxing сняла ограничения для боксеров из России — их допустили до участия в турнирах под своим флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, спортсменов допустили ко всем возрастным категориям с национальными флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Он также добавил, что Федерация бокса России была принята в члены World Boxing в начале 2026 года. Восстановление российских спортсменов обсуждалось с президентом World Boxing и главой национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным.

«Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом (МОК) проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в World Boxing открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл», — добавил он.

Ранее Россию не допустили до чемпионата мира по хоккею 2027 года.