Что означает допуск российского бокса с флагом и гимном

Возвращаемся!

В начале 2026 года Россия и Беларусь вступили в организацию World Boxing, которая была создана не так давно в противовес уже существовавшей IBA. Эти привело к тому, что в любительском боксе появилось разделение, и, например, в 2025-м состоялось сразу два чемпионата мира. Российские спортсмены выступали под эгидой IBA, но это не позволяло отбираться на Олимпийские игры, потому что МОК признал только World Boxing. После вступления России организация выпустила пресс-релиз: «Боксёры из России и Беларуси будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна. Федерация также проведёт ряд проверок, чтобы убедиться в том, что российские и белорусские боксёры, желающие участвовать в её соревнованиях, не поддерживали боевые действия на Украине и не являются членами клубов, связанных с армией и полицией».

По сути, Федерация бокса России признала лидерство World Boxing и определилась с приоритетами. Оттепель продолжалась — в мае организация сняла ограничения с Беларуси, в июле Международный олимпийский комитет снял с россиян санкции, отменил все проверки на «нейтральность» и восстановил в правах Олимпийский комитет России. Ранее многие организации ссылались именно на МОК, а после изменения их позиции россиян начали постепенно допускать до участия в международных турнирах. И 30 июля World Boxing допустила российских боксёров к участию в турнирах без ограничений — то есть с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Федерация бокса России была принята в члены WB в начале 2026 года. Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года. Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно именно WB уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксёрам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Для России и наших боксёров это зелёный свет для выступления на турнирах под эгидой World Boxing. Соответственно, можно участвовать и в отборе на Олимпийские игры. В сентябре состоится чемпионат Европы, который проводит World Boxing, и россиян уже можно там ждать. До конца года пройдут также чемпионат мира среди молодёжи (до 19 лет) и юношеская Олимпиада. В следующем году запланирован взрослый чемпионат мира в Казахстане. Тогда же начнётся и олимпийский отбор. Вероятность, что на Играх будут представлены россияне, очень высокая.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов уже сообщил о планах по участию в турнирах под эгидой World Boxing: «Сейчас это решение официальное. Для российских боксеров и тренеров это радостная новость, что мы будем принимать полноправное участие с гимном и флагом. Также у наших боксеров будет возможность отбираться на Олимпийские игры. Думаю, одним из первых соревнований, в которых примут участие российские боксеры, возможно, будет первенство Европы среди юниоров в августе. А в сентябре состоится чемпионат Европы. Далее ориентир — чемпионат мира в Казахстане в 2027 году. И этот турнир будет являться первым этапом отбора на Олимпийские игры».

Теперь, вероятно, турниры IBA останутся для российских боксёров некими побочными квестами, где к тому же можно прилично заработать. Но приоритет будет отдаваться соревнованиям World Boxing, там будут выступать первые номера сборной. Это большая возможность для таких талантов, как Вячеслав Рогозин, Всеволод Шумков, Илья Попов, Джамбулат Бижамов и Давид Суров. Муслим Гаджимагомедов, ещё не закрывший для себя любительскую главу карьеры, может попытаться всё же выиграть золото Олимпиады — пока есть только серебро 2021 года. Вполне хороший и крепкий состав, способный и попасть на Олимпиаду, и пошуметь там.

И важно наличие гимна и флага. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин ещё в конце 2025 года сообщал, что переговоры с World Boxing ведутся и главными условиями будут обеспечение безопасности и наличие флага с гимном. Российский бокс полноценно и без ограничений возвращается на международную арену — и это большая победа.