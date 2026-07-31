Хабиб назвал фаворита в возможном бою Царукяна и Топурии

Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном и экс-чемпионом дивизиона Илией Топурией.

«Я не вижу шансов у Топурии. Он слишком дистанционно дерётся с ударниками. Держит дистанцию хорошо, ногами лучше работает. И сейчас уже Арман слишком хорош, у него уже есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить. Если три года назад, если бы он с ним дрался, может, он не так бы опасался. Но сейчас уже видно, чего можно опасаться от Топурии. Я считаю, что в данный момент лучший боец в лёгком весе — это Царукян. Выиграет за счёт ММА-стиля. Это не только борьба. Арман может повалить, у него хорошие локти в партере, очень хорошие навыки. Может бороться, разбивать, забирать спину. А вот на эту опасную дистанцию с Топурией просто не зайдёт. Слишком много уже есть боёв, которые он может посмотреть и изучить. Я, например, 80 на 20 вижу победителем Армана. Его борьба, его прессинг и его габариты — это тоже надо учитывать. Он выше него почти на 10 см, если не ошибаюсь. И он больше него весом, и в день боя будет больше него. Ну, интересный будет. Я знаю, что его все опасаются, не хотят так быстро убирать Топурию. По-любому он сейчас медийная личность. Но если Арман ещё один бой выиграет, куда его деть? Деваться уже некуда будет», — сказал Нурмагомедов в видео Камилу Гаджиеву.