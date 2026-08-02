Мухаммад и Сехудо отреагировали на быструю победу Медича на турнире UFC в Белграде

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад и победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо отреагировали на победу Уроша Медича над Даниэлем Родригесом.

«Ничего себе, это было безумно быстро!» — написал Мухаммад в социальной сети Х.

«Это было быстро!!! Всего 30 секунд — и всё, Медич уже тут как тут», — написал Сехудо.

Поединок двух американцев возглавил кард турнира UFC Fight Night 283, который прошёл 1 августа на стадионе «Белград Арена» в столице Сербии. Встреча завершилась в первом раунде за 30 секунд победой нокаутом со стороны Уроша Медича.

В рамках турнира бойцы одержали 10 побед досрочно в первом раунде, превзойдя прежнее достижение — семь финишей. Всего на турнире было зафиксировано 12 досрочных завершений, что также стало новым рекордом UFC. Предыдущий показатель составлял 11 финишей.