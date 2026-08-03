Мендес объяснил победу Нурмагомедова над Колганом

Тренер Хавьер Мендес прокомментировал победу чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова в поединке с американцем Арчи Колганом, состоявшемся 1 августа в Нью-Йорке (США).

«Ислам Махачев был в углу, работая с нами (улыбается). На самом деле, именно совет Ислама всё закончил. Он сказал: «Заставь его уклониться, а затем проблей хай-кик». Именно это и произошло! Это в каком-то смысле иронично, потому что такая же идея была показана Исламу его тренером Магомедом. Магомед сказал мне: «Тренер, что думаешь, мы несколько раз пробьём по корпусу, а затем хай-кик с Волкановски?» И я ответил: «Идеально». Это та же техника, которую Исламу показал тренер Магомед, а Ислам показал и объяснил её Усману», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.