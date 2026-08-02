Бывший чемпион UFC Джон Джонс встретился с легендой НБА Деннисом Родманом

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс встретился с 65-летним членом Зала славы баскетбола и пятикратным (1989-1990, 1996-1998) чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Деннисом Родманом.

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Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.

Деннис выступал на профессиональном уровне с 1986 по 2000 год. В НБА американский атлет выступал за такие клубы, как «Детройт Пистонс», «Сан-Антонио Спёрс», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Родман признаётся как один из сильнейших защитников и подбирающих в истории лиги.