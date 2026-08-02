«Им были допущены ошибки». Перейра вновь обвинил Херба Дина в своём поражении Сирилю Гану

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра вновь обвинил легендарного рефери Херба Дина из североамериканского промоушена за некомпетентность, проявленную в бою Поатана с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Им были допущены ошибки. Все знают правила, все знают, как это работает. Рефери был там, и он должен был поступить иначе. Может быть, это изменило бы ход боя? Может быть, я бы выиграл? Не знаю. Но бой определённо сложился бы иначе. Конечно, никто не хочет проигрывать и я в том числе. Это был очень важный бой. Со мной такое уже случалось в кикбоксинге. Я никогда не хочу привыкать к поражениям, к проигрышам, но знаю, что это часть спорта», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.