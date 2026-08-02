«Я фанат толстяка Пэдди». Джон Джонс признался, что является поклонником Пимблетта

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс признался, что является фанатом экс-претендента на временный пояс чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанина Пэдди Пимблетта.

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«Пэдди замечательный человек, отличный боец, и я его большой поклонник. Я фанат толстяка Пэдди. Мне это нравится», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.