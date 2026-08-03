Главные бои недели

У Царукяна может появиться новый конкурент в титульной гонке.

Наступает новая неделя, которая принесёт любителям единоборств интересные турниры и противостояния. В лиге PFL после успеха Усмана Нурмагомедова состоится ещё один ивент с участием российских бойцов. На этот раз в клетке появятся тяжеловесы Денис Гольцов и Валентин Молдавский, которые проведут свои очередные бои в промоушене. Не обойдётся неделя и без турнира UFC, по итогам которого, возможно, у Армана Царукяна и других представителей лёгкого дивизиона появится новый конкурент в гонке за титул. А в профессиональном боксе фанатов ожидает титульный бой IBF на турнире Zuffa Boxing.

В ночь с 7 на 8 августа. Брайан Баттл – Далтон Роста

В США состоится очередной турнир лиги PFL. Возглавит его поединок двух топовых средневесов промоушена – Брайана Баттла и Далтона Росты. У Баттла интересная карьера. С 2021 по 2024 год американец дрался в UFC, выиграв из восьми поединков семь. Единственное поражение он потерпел от россиянина Рината Фахретдинова. Кроме того, Баттл является победителем 29-го сезона шоу The Ultimate Fighter. Удивительно, но при таких заслугах и таком рекорде Брайан был уволен из UFC на серии из четырёх побед. Всему виной два проваленных взвешивания подряд: сначала он сорвал бой в полусреднем весе против Рэнди Брауна, а затем не уложился и в лимит среднего дивизиона перед поединком с Нурсултоном Рузибоевым. Баттл не выступал больше года и подписал контракт с PFL, правда, в дебюте уже успел проиграть бывшему чемпиону Джонни Эблину. Тем не менее для PFL Брайан – значимая фигура, и он возглавит один из турниров лиги. В соперниках у него окажется Далтон Роста, долго выступавший в Bellator, а теперь дерущийся в PFL. В его активе 11 побед при трёх поражениях.

В ночь с 7 на 8 августа. Денис Гольцов – Хасан Межиев

В карде турнира PFL выступят и российские бойцы. Так, в прелимах подерётся бывший чемпион АСВ, экс-победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе и бывший обладатель пояса лиги Денис Гольцов. Денис не дрался больше года. Прошлым летом он прервал победную серию из четырёх поединков, проиграв опытному Кори Андерсону и утратив чемпионский титул. До этого Гольцов стал победителем Гран-при 2024 года, в финале которого одолел соотечественника Олега Попова. Всего в активе опытного россиянина 45 боёв, 39 из которых он выиграл. Денис по-прежнему является одним из самых опасных тяжеловесов лиги и в предстоящие выходные попытается это доказать. В соперниках у Гольцова будет представитель Латвии Хасан Межиев. Они должны были встретиться ещё на прошлом турнире лиги, но из-за проблем с визой у Межиева бой перенесли. Непобеждённый латвиец имеет чеченские корни. С 2016 года он выступает в профессионалах, провёл 15 поединков и во всех одержал победы.

В ночь с 7 на 8 августа. Валентин Молдавский – Бруно Каппелоцца

В карде американского турнира PFL выступит ещё один российский тяжеловес – Валентин Молдавский. Ученик Фёдора Емельяненко долгое время выступал в Bellator, после чего перебрался в PFL. В новой лиге у Валентина дела идут с переменным успехом: в Гран-при 2024 года он нокаутировал Анте Делию, который сейчас дерётся в UFC, но затем уступил Линтону Васселлу. А в прошлом году Валентин выиграл у соотечественника Сергея Билостенного, однако в полуфинале встретился с Александром Романовым и нанёс во время боя удар в пах: поединок был признан несостоявшимся, а в финал Гран-при отправили Александра. В конце прошлого года Валентин совершил вояж в Россию и выступил на большом турнире RCC против местной звезды – Ивана Штыркова. Молдавский забрал победу судейским решением и сейчас возвращается в PFL. В соперниках у Валентина будет бразилец Бруно Каппелоцца. Бруно в 2024 году проиграл Вадиму Немкову, с тех пор он провёл только один поединок, закрыв поражение победой над Родриго Дуарте.

8 августа. Аарон Маккенна – Этиноса Олайя

В Дублине состоится боксёрский турнир лиги Даны Уайта — Zuffa Boxing 10. В главном событии вечера пройдёт поединок между непобеждёнными средневесами Аароном Маккенной и Этиносой Олайей. Интересно, что в этом поединке на кону будет стоять титул, но не Zuffa Boxing, а одной из организаций, с которой конкурирует Уайт – IBF. Маккенна и Олайя подерутся за вакантный пояс организации в среднем весе, который освободил попавшийся на допинге Жанибек Алимханулы. Ранее в IBF лишили пояса тяжеловеса Джея Опетайю, который провёл на турнире Zuffa Boxing бой за пояс новой лиги. Но теперь, по всей видимости, отношения между Zuffa Boxing и ведущими боксёрскими организациями налаживаются, и на турнире Даны Уайта состоится титульник IBF. Маккенна и Олайя подходят к поединку с безупречными рекордами (20-0 у Маккенны и 22-0 у Олайи), что добавляет противостоянию интереса.

В ночь с 8 на 9 августа. Матеуш Гамрот – Куиллан Салкиллд

В Лас-Вегасе, США, состоится очередной турнир серии UFC Fight Night. В главном событии вечера пройдёт поединок двух рейтинговых легковесов – Матеуша Гамрота и Куиллана Салкиллда. Гамрот уже давно обосновался в топ-10 дивизиона, в активе поляка есть, например, победа над претендентом на пояс Арманом Царукяном. Однако каждый раз, когда у Матеуша открывались перспективы попасть в титульную гонку, он обязательно проигрывал. После победы над Царукяном Гамрот проиграл Бенеилу Дариушу, затем выдал серию из трёх побед, но следом проиграл Дэну Хукеру. В последних четырёх боях у Матеуша рекорд 2-2, однако он по-прежнему занимает высокую шестую строчку в рейтинге. В соперниках у него будет Куиллан Салкиллд, набирающий обороты. Куиллан пробился в UFC через Претендентскую серию осенью 2024 года. В прошлом году Салкиллд не просто успел дебютировать в лиге, а одержал три победы, две из них – нокаутами. В этом году Куиллан успел ещё дважды выступить и победить, причём в последнем бою он финишировал Бенеила Дариуша. Салкиллд с рекордом 5-0 в UFC – новое имя в лёгком весе, и успех в бою с Гамротом поможет ему попасть в титульную гонку.