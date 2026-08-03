Двалишвили прокомментировал подготовку к бою с Яном

Мераб Двалишвили начал подготовку к бою с Петром Яном
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили начал тренировочный лагерь к третьему бою с Петром Яном.
Ранее подготовку к бою начал Ян. Инсайдеры сообщали, что бой Ян – Двалишвили может пройти 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
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