«У российских боксеров огромный потенциал. Наши ребята способны пошуметь на ОИ и побороться за самые высокие места» — Сусленков
У российских боксеров огромный потенциал для успешного выступления на Олимпиаде, заявил «Матч ТВ» входящий в топ‑10 рейтинга WBA тяжелого веса Артем Сусленков.
В конце июня международная федерация World Boxing допустила российских боксеров всех возрастных категорий к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном.
— Это очень правильное решение. Спортсмены должны соревноваться в ринге, а не сталкиваться с ограничениями из‑за вещей, которые от них не зависят. Для любого боксёра возможность выступать под флагом своей страны и слышать гимн — это особая мотивация и огромная честь. Рад, что спорт постепенно возвращается к своим главным принципам — объединять людей, а не разделять их. У нашей сборной огромный потенциал. Россия всегда была одной из сильнейших боксёрских держав, и уверен, что наши ребята способны пошуметь на Олимпиаде и побороться за самые высокие места, — сказал Сусленков «Матч ТВ».