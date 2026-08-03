Сусленков: у российских боксеров огромный потенциал

У российских боксеров огромный потенциал для успешного выступления на Олимпиаде, заявил «Матч ТВ» входящий в топ‑10 рейтинга WBA тяжелого веса Артем Сусленков.

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В конце июня международная федерация World Boxing допустила российских боксеров всех возрастных категорий к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном.