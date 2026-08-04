Хабиб пожаловался на лень бойцов при изучении английского

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пожаловался на лень членов его команды при изучении английского языка. Он высказался на канале Anatomy of a Fighter в YouTube.

«Я оплатил двум своим бойцам год занятий английским языком. А они выучили всего три слова: "хорошо", "альхамдулиллах" и "спасибо". А еще "можно мне горячий чай?" И все на этом!» — заявил Нурмагомедов в интервью Уиллу Харрису.

Россиянин также указал на одного из подопечных — непобежденного бойца легкого веса Амру Магомедова. Он оказался среди тех, кто, по словам Нурмагомедова, не проявил должного усердия в изучении языка.

Нурмагомедов является членом Зала славы UFC и бывшим чемпионом организации в легком весе. Сам он рассказал, что столкнулся с языковым барьером в 2012 году при первом приезде на сборы в США, когда практически не знал английского.