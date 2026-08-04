Махачев: Макгрегор потратил все деньги на наркотики

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев в шутливой форме высказался насчёт будущей карьеры экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора в единоборствах.

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«Я слышал, что у Конора остался последний бой по контракту. Думаю, он проведёт его и уйдёт в бокс или куда-нибудь ещё зарабатывать деньги. Может, он потратил все свои деньги на наркотики и алкоголь. Ему нужны ещё деньги», — сказал Махачев в интервью порталу MMAJunkie.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.