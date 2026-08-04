Чарльз Оливейра прокомментировал смерть 34-летнего одноклубника Насименто

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал смерть одноклубника Аллана Насименто, скончавшегося в возрасте 34 лет от сердечного приступа.

«Сегодня я потерял брата, которого дали мне бои. Спасибо тебе за то, что разделил со мной маты, тренировки и всё, через что мы вместе прошли. У меня нет к тебе ничего, кроме благодарности, брат, за всё, что мы разделили в нашем углу. Люблю тебя. Ты был невероятным парнем. Не могу поверить. Мне будет очень тебя не хватать», — написал Оливейра в социальных сетях.

За свою карьеру в ММА Насименто провёл 29 боёв, одержал 22 победы и потерпел семь поражений.