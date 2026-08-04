Макгрегор сегодня перенесет операцию

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перенесет операцию на колене 4 августа.
«Что ж, друзья, впереди пятая операция в карьере. Это не такое уж плохое число. Мы справимся», – написал Макгрегор в соцсетях.
Конор получил травму 12 июля на турнире UFC 329 в бою с Максом Холлоуэем. У Макгрегора разрыв крестообразных связок колена.
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