Джейк Пол предложил Хабибу возобновить карьеру

Глава объединенного ММА-промоушена PFL-MVP Джейк Пол предложил экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову возобновить спортивную карьеру и выступать в его организации. Об этом сообщает Sport24.ru.

Предложение прозвучало во время личной встречи Пола и Нурмагомедова на турнире PFL в Нью-Йорке.

«Этим объединением мы хотим изменить ММА навсегда. Мы хотим дать бойцам лучшую жизнь. И если бы ты дрался у нас, это бы кардинально изменило спорт навсегда», — сказал Пол россиянину.

Промоушены MVP и PFL объединились 30 июля. Новую компанию возглавили соучредители Джейк Пол и Накиса Бидариан. Пол позиционирует слияние как инициативу, направленную на улучшение условий для бойцов.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, одержав 29 побед в 29 боях в ММА. Сейчас он работает тренером.

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