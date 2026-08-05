Джо Роган поддержал Аспиналла

Джо Роган – о тычке Гана в глаз Аспиналла: «Меня просто бесит, как отреагировали фанаты. Тому буквально засунули кулак в глаз»
Комментатор UFC Джо Роган высказался по ситуации с чемпионом тяжелого веса Томом Аспиналлом, который во время боя получил тычок в глаз от Сирила Гана.
«Меня просто бесит, как отреагировали фанаты. Речь именно о тех, кто просто так приходит на бои, о таких придурках. А я думал: «Боже, дайте парню передохнуть. Ему же ткнули в глаз». Там буквально засунули кулак в глаз.Если кто-то думает, что он должен был продолжать драться с одним таким глазом с мыслью «Какая разница? Продолжай драться», – безумие. На нем совершили фол. Дело не в пальцах, не в том, что его пнули или ударили локтем – это фол.Так что нет, бой нужно было остановить именно так, как это было сделано, и все должны это понимать. Это не его вина. Это вина его соперника», – сказал Роган.
В октябре 2025-го бой Тома Аспиналла и Сирила Гана признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. После того поединка Аспиналл, по его словам, перенес несколько операций.
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