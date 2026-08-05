США аннулировали визу Алиакбари после его боя в России

Иранский тяжеловес и бывший чемпион мира по греко-римской борьбе Амир Алиакбари сообщил, что американские власти аннулировали выданную ему визу после одного из поединков в России.

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Спортсмен подчеркнул, что это решение не повлияло на его планы. Он не стремится перейти в UFC или PFL и хотел бы провести заключительную часть карьеры в российской лиге ACA.

«Несмотря на то что у меня была американская виза, после боя в России ее аннулировали, но для меня это не имеет значения», — заявил Алиакбари.

По его словам, на родине, в Иране, у него не возникало каких-либо трудностей, однако в ряде других государств он столкнулся с определенными ограничениями.

Следующий поединок тяжеловес проведет 15 августа в Москве. Алиакбари предстоит встретиться с россиянином Алиханом Вахаевым и побороться за чемпионский пояс ACA.

Иранец рассказал, что готовился к титульному бою в Тегеране под руководством команды, с которой сотрудничает уже много лет. Особое внимание во время тренировочного лагеря он уделил работе в стойке и улучшению боксерских навыков.

Алиакбари отметил, что знает о сильных сторонах Вахаева, включая высокий рост и умение контролировать дистанцию. При этом он уверен, что антропометрическое преимущество российского бойца не станет для него серьезной проблемой.

В случае завоевания титула иранец готов встретиться с любым представителем тяжелого дивизиона. Одной из своих главных целей он также назвал реванш с Анатолием Малыхиным, которому проиграл в 2021 году.

Алиакбари признал, что соперник тогда одержал убедительную победу, однако подчеркнул, что тот поединок пришелся на один из наиболее сложных этапов его спортивной карьеры.