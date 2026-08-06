На Украине отреагировали на возвращение российских боксеров на международную арену. Об этом сообщается на сайте местной федерации бокса.

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«Федерация бокса Украины не поддерживает решение World Boxing вернуть русских спортсменов к международным соревнованиям под национальными символами. Официальный протест уже отправлен», — говорится в заявлении организации.

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30 июля World Boxing допустила российских спортсменов до международных турниров под своей эгидой с флагом и гимном. Организация уполномочена проводить олимпийские соревнования по боксу. Федерация бокса России (ФБР) была принята в World Boxing в марте 2026 года, а в конце апреля российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Президентом организации является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.