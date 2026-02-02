Опубликовано расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2026

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний. Полное расписание Игр доступно на официальном сайте соревнований.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, расписание:

6 февраля, пятница:

11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец

13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа

15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа

7 февраля, суббота:

21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа

0:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольная программа

8 февраля, воскресенье:

21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа

22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа

23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

9 февраля, понедельник:

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец

10 февраля, вторник:

20:30. Мужчины. Короткая программа

11 февраля, среда:

21:30. Танцы на льду. Произвольная программа

13 февраля, пятница:

21:00. Мужчины. Произвольная программа

15 февраля, воскресенье:

21:45. Пары. Короткая программа

16 февраля, понедельник:

22:00. Пары. Произвольная программа

17 февраля, вторник:

20:45. Женщины. Короткая программа

19 февраля, четверг:

21:00. Женщины. Произвольная программа