Тутберидзе прилетела на Олимпиаду

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Италию, где пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года.

Фотографией с Тутберидзе в своих соцсетях поделился казахстанский конькобежец Евгений Кошкин, который станет участником соревнований. Тренер уже находится в олимпийской деревне в Милане.

На Олимпиаде выступят россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которая является ученицей Тутберидзе. Также дочь тренера Диана Дэвис и Лука Берулава станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия Игр.

Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.