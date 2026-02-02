Опубликовано расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026

В субботу, 7 февраля, начинаются соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде выступят два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Расписание соревнований (время — мск):

7 февраля, суббота

15:00. Скиатлон, женщины. 10 км+10 км.

8 февраля, воскресенье

15:00. Скиатлон, мужчины, 10 км+10 км.

10 февраля, вторник

11:15. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация.

11:55. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация.

13:45. Спринт, классический стиль, женщины. Финалы.

14:15. Спринт, классический стиль, мужчины. Финалы.

12 февраля, четверг

15:00. Разделка, свободный стиль, женщины. 10 км.

13 февраля, пятница

13:45. Разделка, свободный стиль, мужчины. 10 км.

14 февраля, суббота

14:00. Эстафета, женщины. 4х7,5 км.

15 февраля, воскресенье

14:00. Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.

18 февраля, среда

11:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация.

12:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация.

13:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины. Финал.

14:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Финал.

21 февраля, суббота

13:00. Масс-старт, классический стиль, мужчины. 50 км.

22 февраля, воскресенье