Опубликовано расписание хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Расписание хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

5 февраля, четверг

14.10. Женщины. Группа B. Швеция — Германия

16.40. Женщины. Группа B. Италия — Франция

18.40. Женщины. Группа А. США — Чехия

23.10. Женщины. Группа А. Финляндия — Канада

6 февраля, пятница

14.10. Женщины. Группа B. Франция — Япония

16.40. Женщины. Группа А. Чехия — Швейцария

7 февраля, суббота

14.10. Женщины. Группа B. Германия — Япония

16.40. Женщины. Группа B. Швеция — Италия

18.40. Женщины. Группа A. США — Финляндия

23.10. Женщины. Группа A. Швейцария — Канада

8 февраля, воскресенье

18.40. Женщины. Группа B. Франция — Швеция

23.10. Женщины. Группа A. Чехия — Финляндия

9 февраля, понедельник

14.10. Женщины. Группа B. Япония — Италия

18.40. Женщины. Группа B. Германия — Франция

22.10. Женщины. Группа A. Швейцария — США

23.10. Женщины. Группа A. Канада — Чехия

10 февраля, вторник

14.10. Женщины. Группа B. Япония — Швеция

18.40. Женщины. Группа B. Италия — Германия

22.10. Женщины. Группа A. Канада — США

23.10. Женщины. Группа A. Финляндия — Швейцария

11 февраля, среда

18.40. Мужчины. Группа B. Словакия — Финляндия

23.10. Мужчины. Группа B. Швеция — Италия

12 февраля, четверг

14.10. Мужчины. Группа А. Швейцария — Франция

18.40. Мужчины. Группа A. Чехия — Канада

23.10. Мужчины. Группа C. Латвия — США

23.10. Мужчины. Группа C. Германия — Дания

13 февраля, пятница

14.10. Мужчины. Группа B. Финляндия — Швеция

14.10. Мужчины. Группа B. Италия — Словакия

18.40. Женщины. Четвертьфинал №1

18.40. Мужчины. Группа A. Франция — Чехия

23.10. Женщины. Четвертьфинал №2

23.10. Мужчины. Группа A. Канада — Швейцария

14 февраля, суббота

14.10. Мужчины. Группа B. Швеция — Словакия

14.10. Мужчины. Группа C. Германия — Латвия

18.40. Женщины. Четвертьфинал №3

18.40. Мужчины. Группа B. Финляндия — Италия

23.10. Женщины. Четвертьфинал №4

23.10. Мужчины. Группа C. США — Дания

15 февраля, воскресенье

14.10. Мужчины. Группа A. Швейцария — Чехия

18.40. Мужчины. Группа A. Канада — Франция

21.10. Мужчины. Группа C. Дания — Латвия

23.10. Мужчины. Группа C. США — Германия

16 февраля, понедельник

18.40. Женщины. Полуфинал №1

23.10. Женщины. Полуфинал №2

17 февраля, вторник

14.10. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)

14.10. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)

18.40. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)

23.10. Мужчины. Плей-офф (1/8 финала)

18 февраля, среда

14.10. Мужчины. Четвертьфинал №1

16.10. Мужчины. Четвертьфинал №2

18.40. Мужчины. Четвертьфинал №3

23.10. Мужчины. Четвертьфинал №4

19 февраля, четверг

16.40. Женщины. Матч за 3-е место

21.10. Женщины. Финал

20 февраля, пятница

18.40. Мужчины. Полуфинал №1

23.10. Мужчины. Полуфинал №2

21 февраля, суббота

22.40. Мужчины. Матч за 3-е место

22 февраля, воскресенье

16.10. Мужчины. Финал.