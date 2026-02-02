Роднина рассказала, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде-2026

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина рассказала, будет ли следить за Олимпиадой-2026 в Италии.

«Буду стараться смотреть Олимпиаду, но я не настолько располагаю свободным временем, чтобы все время сидеть перед телевизором. Буду смотреть фигурное катание, выступление пар, мужское одиночное катание. Биатлон, где, к сожалению, нет наших спортсменов. За наших лыжников поболею», — заявила Роднина.

В прошлом году МОК объявил о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать на Олимпиаде в Италии при условии прохождения квалификации и с рядом ограничений, а также после прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.

Ранее с 2022 года атлеты из России и Беларуси были отстранены от участия во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Приглашения от МОК для участия в Играх-2026 приняли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.