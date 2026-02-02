Представлено расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2026

Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026
В воскресенье, 8 февраля, начинаются соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские и белорусские биатлонисты.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований (время — мск):
8 февраля, воскресенье
- 16:05. Смешанная эстафета, 4х6 км.
10 февраля, вторник
- 15:30. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км.
11 февраля, среда
- 16:15. Индивидуальная гонка, женщины. 15 км.
13 февраля, пятница
- 16:00. Спринт, мужчины. 10 км.
14 февраля, суббота
- 16:45. Спринт, женщины. 7,5 км.
15 февраля, воскресенье
- 13:15. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км.
- 16:45. Гонка преследования, женщины. 10 км.
17 февраля, вторник
- 16:30. Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.
18 февраля, среда
- 16:45. Эстафета, женщины. 4х6 км.
20 февраля, пятница
- 16:15. Масс-старт, мужчины. 15 км.
21 февраля, суббота
- 16:15. Масс-старт, женщины. 12,5 км.
