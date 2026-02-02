Представлено расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2026

В воскресенье, 8 февраля, начинаются соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские и белорусские биатлонисты.

© Чемпионат.com

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований (время — мск):

8 февраля, воскресенье

16:05. Смешанная эстафета, 4х6 км.

10 февраля, вторник

15:30. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км.

11 февраля, среда

16:15. Индивидуальная гонка, женщины. 15 км.

13 февраля, пятница

16:00. Спринт, мужчины. 10 км.

14 февраля, суббота

16:45. Спринт, женщины. 7,5 км.

15 февраля, воскресенье

13:15. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км.

16:45. Гонка преследования, женщины. 10 км.

17 февраля, вторник

16:30. Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.

18 февраля, среда

16:45. Эстафета, женщины. 4х6 км.

20 февраля, пятница

16:15. Масс-старт, мужчины. 15 км.

21 февраля, суббота