Выяснилось, какие билеты на Олимпиаду-2026 еще можно купить

Около 30% билетов остаются не распроданными на соревнования Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом сообщает L'Equipe.

На церемонии открытия и закрытия билеты всё ещё доступны по цене от € 260 (23,5 тыс. рублей). Цены на билеты на горнолыжные соревнования начинаются от € 220 (20 тыс. рублей), но на вторичном рынке их можно найти дешевле. На некоторые соревнования по биатлону можно попасть всего за € 50 (4,5 тыс. рублей).

Билеты на фигурное катание варьируются от € 280 (25 тыс. рублей) до € 750 (68 тыс. рублей), за € 30 (3 тыс. рублей) можно попасть на тренировочные прокаты. Цены на билеты на ски-альпинизм, прыжки с трамплина, двоеборье или сноуборд варьируются от € 25 (2 тыс. рублей) до € 180 (16 тыс. рублей).