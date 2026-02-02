МОК предостерег украинцев от протестов против россиян на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом рассказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич, его слова приводит украинский сайт «Главком».

© Соцсети

«К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили насчет Олимпийских игр. Чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде», — сказал Гераскевич.

До этого стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.