Итальянскую биатлонистку поймали на допинге накануне ОИ

Допинг-проба биатлонистки Ребекки Пасслер, попавшей в состав сборной Италии на домашнюю Олимпиаду, дала положительный результат. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Проба была взята во внесоревновательный период. В организме спортсменки обнаружили летрозол - лекарство, которое в основном используется для лечения рака.

Пасслер 24 года. В текущем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете. Спортсменка завоевала две бронзовые медали на этапах Кубка мира в эстафете. В ее активе одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль юниорских и молодежных чемпионатов мира.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Биатлонисты разыграют первый комплект медалей 8 февраля в смешанной эстафете.