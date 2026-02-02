Глава МОК ответила на вопрос о полноценном возвращении россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ответила на вопрос о полноценном возвращении российских спортсменов на пресс-конференции в преддверии Олимпийских игр 2026 года.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — заявила Ковентри на пресс-конференции.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.