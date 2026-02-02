Плющенко рассказал, за кем будет наблюдать на Олимпиаде

Плющенко об Олимпиаде: «Больше всего хочется понаблюдать за Малининым. Прекрасно знаю его родителей, рад, что они воспитали сына на высочайшем уровне»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, за каким фигуристом будет наблюдать на Играх в Милане.
– За Ильей Малининым лично вам больше всего хочется понаблюдать?
– Мне – да. Тем более мой агент Ари Закарян, с которым с 15 лет работаю, и его агент тоже. Мы каждый день на связи, общаемся. И с родителями Ильи я соревновался с самого детства, были вместе на сборах. Прекрасно их знаю. Очень рад, что они воспитали своего сына на высочайшем уровне.
Он первым на планете сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно. Я думал, что это случится позже. Скажу больше – Илья пятерной делает. Представляете, куда он рванул? Очень хочется, чтобы он был психологически сильным, – сказал Плющенко.
