Плющенко рассказал, за кем будет наблюдать на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, за каким фигуристом будет наблюдать на Играх в Милане.

– За Ильей Малининым лично вам больше всего хочется понаблюдать?

– Мне – да. Тем более мой агент Ари Закарян, с которым с 15 лет работаю, и его агент тоже. Мы каждый день на связи, общаемся. И с родителями Ильи я соревновался с самого детства, были вместе на сборах. Прекрасно их знаю. Очень рад, что они воспитали своего сына на высочайшем уровне.

Он первым на планете сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно. Я думал, что это случится позже. Скажу больше – Илья пятерной делает. Представляете, куда он рванул? Очень хочется, чтобы он был психологически сильным, – сказал Плющенко.