Объявлены имена комментаторов Олимпиады в России

Okko, эксклюзивный официальный вещатель в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, представил команду комментаторов и экспертов. В освещении Олимпиады примут участие легенды отечественного спорта, призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также ведущие спортивные журналисты, в том числе редакция Okko Спорт в полном составе.

В студиях и эфирах Okko будут работать заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков, четырёхкратный чемпион мира по биатлону и серебряный призёр Олимпийских игр Николай Круглов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов, серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский и многие другие атлеты и тренеры.

Эксперты Okko будут разбирать ключевые старты, делиться профессиональными наблюдениями, объяснять тонкости судейства и подготовки спортсменов, а также помогать зрителям глубже понять происходящее на соревнованиях — как в прямом эфире, так и в студийных программах. Ведущими и комментаторами Okko выступят Владимир Стогниенко, Отар Мамучашвили, Денис Казанский, Лина Фёдорова, Николай Саприн, Вадим Спицын и другие представители спортивной редакции.

Эксперты, комментаторы и гости студии Okko на зимних Олимпийских играх 2026:

Фигурное катание:

Татьяна Тарасова, Елизавета Туктамышева, Даниил Глейхенгауз, Александр Энберт, Алёна Косторная, Аделина Сотникова, Екатерина Боброва, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Иван Букин

Лыжные гонки:

Александр Панжинский, Никита Крюков

Биатлон:

Николай Круглов, Светлана Слепцова, Антон Бабиков, Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт, Сергей Рожков, Анна Богалий

Хоккей:

Илья Ковальчук, Андрей Николишин, Анна Пругова, Даниил Марков

Шорт-трек:

Семён Елистратов, Эмина Малагич

Конькобежный спорт:

Варвара Барышева, Евгений Лаленков, Евгения Лаленкова

Кёрлинг:

Анна Сидорова, Алина Биктимирова, Галина Арсенькина

Прыжки с трамплина и двоеборье:

Ирина Аввакумова

Фристайл и сноуборд:

Валерия Демидова

Комментаторы Okko:

Владимир Стогниенко, Отар Мамучашвили, Денис Казанский, Лина Фёдорова, Николай Саприн, Вадим Спицын, Дмитрий Терехов, Андрей Голованов, Андрей Журанков, Георгий Стеценко, Бетина Попова и другие.

Церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо прокомментируют Владимир Стогниенко, Отар Мамучашвили и Николай Круглов.

Каждый соревновательный день Okko будет запускать сквозную студию, а после окончания соревнований зрителей будет ждать аналитика, репортажи от одиннадцати корреспондентов Okko в Италии, новости и архивные материалы. Олимпиада-2026 в Okko будет доступна в полном объёме: пользователи сервиса смогут смотреть все соревнования, финалы и медальные сессии в отдельных карточках событий.

Избранные трансляции Олимпийских игр будут доступны в формате 4K, что позволит зрителям увидеть крупнейшее спортивное событие года с максимальным качеством изображения. Также в сервисе будут представлены альтернативные аудиодорожки, хайлайты, интервью, репортажи и редакционные программы спортивной команды Okko.

Дополнительно Okko запустит круглосуточный олимпийский канал с лучшими прямыми трансляциями дня, студийными эфирами, аналитикой, новостями и повторами самых ярких моментов.