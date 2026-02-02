Okko объявил о запуске круглосуточного олимпийского канала

Okko, как эксклюзивный вещатель Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, объявил о запуске круглосуточного олимпийского канала.

Таим образом, канал Okko с олимпийским брендингом станет доступен на главной странице Okko с 18:00 4 февраля и будет работать до 23 февраля.

В компании подчеркнули, что олимпийский канал будет работать 24 часа в сутки и предложит все самые значимые и зрелищные события соревновательного дня. В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований.

На канале также будут доступны студии и редакционные программы. Зрители смогут увидеть анонсы главных стартов, аналитику, разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр.

После завершения соревновательной программы дня канал покажет повторы самых ярких моментов, новости и другой контент.

Пользователи смогут смотреть соревнования Олимпиады как на круглосуточном канале Okko, так и в отдельных карточках событий в сервисе. Зрители смогут эксклюзивно смотреть в сервисе Okko каждое соревнование, каждый финал и каждую медальную сессию полностью, с качественным комментарием и изображением на любом устройстве, поддерживающем Okko, — от телевизора до смартфона.