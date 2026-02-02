МОК предостерег украинцев от протестов против россиян на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил украинских спортсменов, чтобы они не устраивали протестов против российских атлетов на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич указал, что МОК предупредил их после прошедших протестов юниорской команды Украины на этапе Кубка Европы.
Олимпийские игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 человек из РФ. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе. В спортивных состязаниях примут участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.