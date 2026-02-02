Биатлонистку Пасслер отстранили от соревнований за четыре дня Олимпиады

Итальянская биатлонистка Пасслер временно отстранена от соревнований за четыре дня до старта Олимпиады
Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер временно отстранена от соревнований из‑за положительной допинг‑пробы, сообщается на сайте Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia).
Отмечается, что в допинг‑пробе 24‑летней Пасслер обнаружен метаболит летрозола.
Пасслер занимает 33‑е место в общем зачете Кубка мира. Она вошла в состав сборной Италии на Олимпийские игры 2026 года, которые стартуют 6 февраля. Первые соревнования по биатлону запланированы на 8 февраля.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Итальянская биатлонистка Пасслер временно отстранена от соревнований за четыре дня до старта Олимпиады
Роналду не вошел в заявку «Аль‑Насра» на матч чемпионата Саудовской Аравии на фоне информации о бойкоте
Глава ФИФА: «Мы определенно должны снять запрет с России. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти»
Итальянская биатлонистка Пасслер временно отстранена от соревнований за четыре дня до старта Олимпиады
Роналду не вошел в заявку «Аль‑Насра» на матч чемпионата Саудовской Аравии на фоне информации о бойкоте
Глава ФИФА: «Мы определенно должны снять запрет с России. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти»