Биатлонистку Пасслер отстранили от соревнований за четыре дня Олимпиады

Итальянская биатлонистка Пасслер временно отстранена от соревнований за четыре дня до старта Олимпиады

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер временно отстранена от соревнований из‑за положительной допинг‑пробы, сообщается на сайте Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia).

Отмечается, что в допинг‑пробе 24‑летней Пасслер обнаружен метаболит летрозола.

Пасслер занимает 33‑е место в общем зачете Кубка мира. Она вошла в состав сборной Италии на Олимпийские игры 2026 года, которые стартуют 6 февраля. Первые соревнования по биатлону запланированы на 8 февраля.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

