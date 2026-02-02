Биатлонистку Пасслер отстранили от соревнований за четыре дня Олимпиады

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер временно отстранена от соревнований из‑за положительной допинг‑пробы, сообщается на сайте Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia).

© Матч ТВ

Отмечается, что в допинг‑пробе 24‑летней Пасслер обнаружен метаболит летрозола.

Пасслер занимает 33‑е место в общем зачете Кубка мира. Она вошла в состав сборной Италии на Олимпийские игры 2026 года, которые стартуют 6 февраля. Первые соревнования по биатлону запланированы на 8 февраля.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.